食環署重新編配435個小販牌　月底接受申請

食環署今日(9日)公布，該署將重新編配共435個固定小販攤位，並簽發新牌照，讓有興趣從事小販行業並符合申請條件的人士申請。有關攤位將平均分配予4類申請者，分別是持牌固定攤位報販、持牌流動小販(其他類別/報紙)、合資格的現職登記助手，以及符合某些基本條件的公眾人士。申請人士可從本月30日至10月20日提交申請。

食環署指出，隨着43個固定小販排檔區為期5年的小販資助計劃結束，騰出的空置小販攤位，加上小販排檔區內外因其他原因空置的小販攤位，該署將重新編配共435個固定小販攤位，並簽發新牌照。該些攤位分別位於東區、中西區、灣仔區、油尖區、旺角區、深水埗區、九龍城區及荃灣區。

除持牌固定攤位報販及持牌流動小販申請人，新簽發小販牌照營運期訂為7年，牌照營運期屆滿後將不予續期。每名申請人只限遞交一份申請表，食環署會按以電腦隨機排序結合人手抽籤方法定出揀選攤位次序。申請人可於食環署網頁下載申請表格，或在辦公時間內於食環署港島及離島區或九龍區的小販及街市組辦事處，或各分區環境衞生辦事處索取表格。