男子參加荃灣越野賽失蹤　救援人員上山搜救

「Kill標王越野山賽2019」昨日於城門水塘大壩舉行，其中一名參加者郭遠雄(32歲)在參賽期間失去聯絡，工作人員於是報警求助。搜救隊伍包括警方、消防及民安隊，於城門水塘主壩集合後分頭沿比賽賽道搜索，惟至今午(9日)仍未尋到郭男蹤迹。

消息指，郭男在比賽期間曾現身於賽道上其中一個中途站報到，惟至比賽完結，工作人員仍未見郭男到達終點，亦未能聯絡上他。據郭的友人在Facebook中貼文所指，郭遠雄的手機懷疑寄存在行李中沒有隨身，身上亦應沒有現金，並呼籲公眾提供郭下落的消息。

男事主身高約1.7米，中等身材，最後露面時身穿藍色短袖上衣、深藍色短褲、黃色運動鞋及攜有一深色腰包。警方呼籲任何人如有郭的消息請與警方聯絡。

「Kill標王越野山賽2019」以城門水塘大壩作起點及終點，賽事分作23.1公里及12公里兩組，途經九肚山及桂地新村等地。比賽主辦單位發言人回應指，比賽於昨日下午3時半完結後發現郭失蹤，已即時報警及聯絡其家屬，並會繼續配合搜救。主辦單位亦於Facebook呼籲賽事攝影師及相關人員提供九肚山腳至終點的相片及影片，以搜尋郭的去向。