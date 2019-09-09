不滿14歲子逃學兼夜歸　單親父棒打判18月感化

有精神病紀錄的單親爸爸，因不滿14歲兒子逃學及經常夜歸家，對兒子揮拳打臉之餘，又用吸塵機金屬吸管棒打兒子至少8次，令兒子事後留院醫治接近兩星期。該名單親爸爸早前承認2項故意襲擊導致兒童受損害，案件今日(9日)在西九龍裁判法院判刑，被告被判18個月感化。得悉判刑後，被告問及兒子將來可否和他同住，裁判官回應這方面是由福利官決定。

涉案52歲吳姓父親報稱無業，過往有一次暴力相關案底，他被控於去年11月17日於石硤尾白田邨住所，兩度故意襲擊當時14歲的兒子，導致其子受到不必要的苦楚。

案情指，事發當日下午，事主在家中客廳用手機跟女友及友人WhatsApp傾偈期間，被告突然現身責罵事主逃學及經常不回家；事主到睡房迴避，但被告追入並揮拳打事主的臉，又用吸塵機金屬吸管棒打事主的左大腿、左手臂及肩膊等位置合共至少8次，事主喊着叫被告停手。同日晚上10時，事主報警，由於被告情緒不穩，他及事主均送院治理。

被告警誡下承認向事主動武，原因是事主已逃學兩星期及經常夜歸家。事主留院12天，醫生證實他的手肘、手臂、大腿及小腿分別有紅斑、觸痛及擦傷。