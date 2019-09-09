海洋公園奪命意外　死者女友指職員稱鬼屋內沒有人

21歲大專男生張朝傑兩年前偕女友到海洋公園參加萬聖節「哈囉喂全日祭」，在鬼屋「活埋凶間」瞓棺材瀡滑梯時疑行錯方向，走到後勤設施位置後遭下降的棺材砸中頭部離世，是海洋公園開業四十年來首次機動遊戲奪命意外，死因庭今(9日)召開死因研訊。

死者張朝傑事發時在香港專業教育學院修讀與建築有關的高級文憑課程。張當時的女友許樂思今出庭作供，憶述事件時更一度傷心落淚。許表示，她與死者及其他友人，於前年9月16日約下午1時許到海洋公園參加「哈囉喂全日祭」，並率先到「活埋凶間」遊玩。許曾問職員，得知要在場地獨自行走，因感到害怕而沒有入內，一行人只有張和黃姓友人進入「活埋凶間」，許及其他朋友則在外等候。

約5至10分鐘後，許見黃離開「活埋凶間」，黃估計死者仍在遊玩。眾人再等10分鐘後，許覺得「唔對路」，遂向職員查問，職員表示裏面沒有人。未幾有朋友叫許到鬼屋門口，許一心以為已找到死者，但只見有救護員衝入鬼屋，許問職員是否有意外，職員回答仍在調查，數分鐘後才問許關於死者的特徵，並透露有人在鬼屋內暈倒，最終救護員將死者推離鬼屋，死者已沒有反應。

許當時陪同死者到律敦治醫院，最終不治。許補充，由死者進入鬼屋，至救護員到場，期間約有45至60分鐘。

死者父親張錦芳則稱，死者不煙不酒，亦從未透露想自殺，其女友每周都會上門探望他一家。他事發當日約2時收到許的電話，遂趕到醫院，但死者已被送到殮房。代表海洋公園的大律師代公司向死者父親及女友致以深切慰問，希望助死因庭找出原因。