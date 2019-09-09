聰嫂甜品再爆糾紛　大股東着法庭確認新董事任命有效

人氣甜品店「聰嫂私房甜品」的管理層糾紛仍然持續，其經營公司的最大股東於上周五(6日)向高院入稟，要求法庭確認公司在半年前委任新董事的任命有效，並要求公司註冊處將新任命註冊在案。

據資料顯示，本案兩原告中，其中一間「眾敏(香港)投資有限公司」，是「聰嫂私房甜品有限公司」的最大股東；截至今年5月，它持有聰嫂私房甜品55%股份。眾敏是與另一原告Atlantis China Star Fund Limited一起提出今次訴訟，至於被告則為聰嫂私房甜品其他股東，當中包括何鴻燊四太梁安琪等，以及聰嫂私房甜品和公司註冊處處長。原告在訴狀表示，要求法院頒發聲明，確認聰嫂私房甜品在今年3月7日或6月10日所作、委任3名新董事入局的決議是有效，並要求公司註冊處將之註冊。

本案提及的3名新董事，包括合共佔眾敏逾半股份的股東王慧敏和「聰哥」林漢聰。另外有資料顯示，聰嫂私房甜品的成員在3月7日的會議上，除委任上述新董事，同日罷免了原董事朱曉霞。眾敏更在今年5月入稟高院，指控朱在任時將公司1.9億港元轉到其他公司，因此向朱索償。