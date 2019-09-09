侍應欠20萬元毒品數遭禁錮　2男被控綁架勒索

一名酒吧侍應被指欠20萬港元「可樂(即毒品可卡因)數」，遭人綁架並要其父交出20萬港元才肯放人，綁匪亦向父親發送侍應被禁錮的照片。該父親其後報警，警方認得照片的環境為一時鐘酒店並趕往該處，最終發現侍應及2名疑為綁匪的涉案男子。

被捕男子分別是25歲銷售經理譚浩天，以及19歲建築工人李奇，今早(9日)2人於高院否認強行帶走或禁錮而意圖取得贖金及勒索兩罪，並由控方讀出開案陳詞。控方指，本案27歲事主馬庭軒(任職酒吧侍應)與譚的女友「雪花」為中學同學。去年1月初，譚找馬庭軒及其父馬春來，稱馬庭軒欠他20萬港元「可樂數」要馬父代還，馬父拒絕。其後譚與雪花再找馬父要求還錢亦遭拒。

去年6月23日馬父收到兒子電話稱，「阿爸我畀人夾咗，你嚟救我」，後來有1名男子約馬父於福全街見面，馬父認得是譚。其後譚與雪花見馬父並聲稱要20萬港元才可放人，雪花更播出片段，馬父見到兒子被扯頭髮且臉紅及臉腫。其後2人離去，馬父決定報警。

報警期間馬父又收到雪花發出的相片，顯示其子拿着飯盒，有警員認出該處是「陽光酒店」，遂帶隊到該處搜查，並在一房間發現譚與另一女子一起，在鄰近房間又發現馬庭軒與另一被告李奇。控方指經警方搜查後發現李奇與譚，以及馬庭軒在案發期間曾多次通電話，並指李正是負責看守馬的綁匪。不過控方指馬庭軒不會出庭作供，但其父稍後則會作供。