趁火打劫？茶餐廳疑加收5元　只因附近有遊行？

繼加一服務費後，有食肆竟增設「遊行費」？有食客在網上聲稱太子一間茶餐廳因遊行而加收5元附加費，惹來網民負評連連。有關餐廳負責人澄清，不會就任何公眾活動而加收費用。

有食客周日（8日）在Facebook群組「香港人的飲食購物天地」上載照片指，上月到太子一間茶餐廳用膳，惟原應51港元的帳單被加收5元。他大感疑惑，向店員查詢後獲告知「有遊行好亂，所以要加」。

該網民指當晚九龍區有遊行，但並無延伸至太子，質疑：「有咩咁亂？條街一切正常，你哋都打開門做生意有食客。」惟他指收銀員聞言即喝斥：「唔使你畀5蚊，唔做你生意。」故他付了51元的餐費便離開。

不少網民質疑茶餐廳「趁火打劫」：「入去有冇寫或講明」、「坐地起價」、「咁下次有遊行，加一百都得啦」、「又唔係行到旺角，關你鬼事」、「係咪可以投訴」。

面對該網民的指控，茶餐廳負責人回覆《港呢啲》查詢時呼冤，指會歡迎任何食客來光顧︰「無論咩公眾活動，遊行示威，都唔會加收㗎！不論阿Sir定黑色衫都唔收㗎」！她澄清餐廳僅在惡劣天氣警告下，即八號颱風信號或黑色暴雨警告信號，因茶餐廳人手不足才加收5元。

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