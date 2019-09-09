自稱三合會成員強姦女子成孕　無業漢囚8年

無業漢自稱三合會成員、傳訊息恐嚇及強姦一名年輕女接待員，事主更因姦成孕需進行人工流產。涉案無業漢曾友狄早前被裁定刑事恐嚇、聲稱是三合會社團成員和強姦罪成，高院原訟庭法官在上月聽取辯方大律師求情後，今天(9日)判曾入獄8年。另一名在案件開審首天承認以威脅或恐嚇手段促致性交罪的次被告王源廣，則被判囚2年9個月。

法官今天判刑時，斥責首被告在女友懷孕時試圖追求事主，事主拒絕後就使用恐嚇手段逼迫對方，強姦對方更令其懷孕，致使事主需做墮胎手術，再加上她要出庭複述經過，此事對事主造成嚴重創傷。心理專家在創傷評估報告表示，事主害怕被人知道此經歷，自我價值和對男性的信任被完全摧毀，自覺被姦、懷孕和墮胎之事，已無可挽回地玷污了她，令她不值得被愛。專家指事主需要接受心理治療，但現階段她仍未預備好。

法官表示，首被告強姦事主時無使用安全套，還令事主懷孕，都是令案情更嚴重的理由，綜合所有因素後，認為應判首被告強姦罪入獄8年。法官指案情全無減刑因素，故最終刑期亦為8年。至於恐嚇及自稱三合會成員罪，則分別判監1年和1年6個月，全部同期執行。

至於次被告王源廣，法官指他犯案雖然不是為了自己和事主性交，但他與首被告合謀犯案，其說話亦令事主驚恐。法官最終以3年半作為量刑起點，由於次被告是在開審當日才決定認罪，故只可獲減刑兩成，法官最終判他入獄2年9個月。