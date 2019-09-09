政Whats噏：指少女提供免費性服務　羅范椒芬遭網民鬧爆

《逃犯條例》風波引發香港近呢3個月出現連場示威衝突，當中不乏年輕人嘅身影。行政會議成員羅范椒芬今早(9日)出席電台節目時語出驚人，稱證據顯示有年輕女性受誤導而向示威者提供免費性服務，其言論換來網民鬧爆兼翻舊帳，今次真係攞架嚟丟！

羅范椒芬與社民連主席吳文遠今早一同接受電台訪問，羅范突指有少女為前線示威者提供免費性愛係真有其事，又強調對於她們被誤導而感到悲傷喎。身為行會成員嘅佢唔通掌握到特別多嘅資訊？

有聽眾烽煙怒斥羅范亂吹謠言，而且言論過火，認為就算有都係個別事件，就連主持人都幫拖重提羅范講過有證據。羅范解畫指，有關資訊來自朋友個朋友，屬於二手資料，但強調係真確，而佢睇過相關電郵咁話喎，最後更發晦氣話信就信、唔信就唔信喎。

同場嘅吳文遠就反駁，話示威者唔使冒住催淚彈同子彈去換取性服務，之後更喺Facebook上話畀羅范激到跳掣，仲燒埋其他官員同建制派身上，話好多人接受英文訪問時更加放肆咁話。

有網民就事件留言，質疑羅范嘅證據係咪佢把口，又有網民叫佢說話前要先用腦，今次再完全示範何謂腦殘喎。過去多年口碑欠佳嘅羅范椒芬更被翻舊帳，有網民大數佢出任教育統籌局局長嘅往績，更話佢呢類人搞過教育真係可悲咁話。