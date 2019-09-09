修例風波：過去3日157人被捕　消防再澄清沒隱瞞太子站傷者數目

過去的周五、周末及周日，港九新界有多場示威活動，部分最終演變成警民衝突。警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥今(9日)表示，過去3日共拘捕157人，包括125男32女，年齡介乎14至63歲，他們分別涉及刑事毀壞、襲警、阻差辦公等。此外，消防處指過去3日分別接到23宗火警個案。

江又指，過去3日驅散行動中，共使用31枚催淚彈、19發橡膠子彈、30發布袋彈及1發海綿彈，共有12名警員受傷。就昨日(8日)有警員被指在港鐵銅鑼灣站無故手擲催淚彈，江解釋，事前有示威者向警方投擲硬物受到攻擊，警員為製造安全距離而向示威者逃走的方向投擲催淚彈。

此外，警方強調所有對女性的搜身程序均由女警負責，又強調任何人在暴動現場集結已干犯暴動罪。

消防處再次澄清，指沒有隱瞞8月31日太子站事故傷者數目。消防處副救護總長曾敏霞指，當晚11時05分接報後，救護車於11時17分到達太子站，於11時30分始能入站接觸傷者，當時初步點算有10人並上報。但礙於現場情況混亂，傷者分散不同位置並曾移動，救護指揮官再點算時只有7人，她指傷者數目變動是常有的情況。至於有指當晚油麻地站有3名傷者，她指救護員於油麻地站接觸傷者時間較早，與太子站的情況無關。

警察公共關係科總警司謝振中稱，留意在場採訪的記者「零距離」貼近警方採訪，認為情況不理想及非常危險，因有別有用心的人士會穿反光背心目的是為其他人掩護及攻擊警員，警方需作出適當措施確保安全。對於上周六有記者被噴射胡椒噴劑，謝解釋當時警員與記者距離極近，其身後亦有觀察員及懷疑示威者，因此要施放胡椒噴劑以加強安全距離。

今日的警方記者會上，有部分傳媒戴上頭盔及穿上反光衣抗議，有記者代表在記者會開始時，讀出聲明譴責警方濫用武力，指警方本月7日於太子始創中心外，在全無示威者情況下向記者噴射胡椒噴劑，更有警員揚言「影影影，咁鍾意影」。