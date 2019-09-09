6青年涉毀屯門區輕鐵設施　2人被控刑毀還押候訊

再有多名15至23歲青年涉嫌於剛過去的周末，分別毀壞屯門區內多個輕鐵站的設施而被起訴。6人今日(9日)被帶到屯門法院應訊，他們均暫時毋須答辯，案件被押後6至8星期不等，以等候警方進一步調查，其中4人獲准保釋候訊。

6人遭分成3案起訴，首案中一對21歲孿生兄弟梁浩朗及梁梓朗(分別報稱任攝影師及香港知專設計學院學生)，他們各被控一項串謀毀壞財物罪。控罪指他們於本月7日，連同另外4名不知名男子，毀壞輕鐵濕地公園站內11部八達通機、2部售票機、2部資料顯示屏及2部閉路電視鏡頭，造成共27.7萬港元損失。

另一案牽涉17歲被告郭溢朗(屯門青年學院二年級生)及一名15歲中三男生，他們同被控3項刑事毀壞罪。控罪指他們在本月7日連環毀壞輕鐵蝴蝶站、屯門泳池站及兆麟站的售票機、拍卡機及閉路電視等設備，維修費尚待確認。

第三案涉及兩名男被告，分別為22歲地盤工人吳兆軒及23歲無業漢霍啟峰，他們同被控於本月8日在輕鐵青松站內毀壞一部八達通終端機。

法庭分別將上述3案押後至10月21日、10月23日及11月4日再訊。次案中兩人須要還押，其餘各人獲准保釋外出候查，須遵守宵禁、不准離港及不准到涉案車站等保釋條件。