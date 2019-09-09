無業女涉呃禁區紙車資優惠脫罪　官斥廉署作引導性提問

無業女子被指訛稱居住落馬洲，涉嫌誘使警務處向她發出邊境禁區紙，她涉嫌再憑禁區紙向港鐵申請「羅湖/落馬洲特惠乘車計劃」優惠，詐騙共約2.5萬港元。廉署事後起訴她4項欺詐罪，案件今年5月經審訊後，法庭今(9日)裁定她所有罪名不成立。裁判官批評控方證據非常薄弱，廉署人員向被告錄取口供時，更作出了引導性的提問，誘使被告說出廉署所期望的答案，做法有欠公允，最終判被告無罪之餘，還下令控方要賠償被告訟費。

涉案40歲女被告劉昌玲，操普通話但持有香港身份證。控方指被告於案發時並非居於羅湖及落馬洲附近禁區，而是居於打鼓嶺一個私人屋苑。因此，她不符合資格向警務處申請邊境禁區通行證，以及向港鐵申請「羅湖/落馬洲特惠乘車計劃」的特惠車資優惠。

控罪指被告於2015年10月及2016年10月，分別在邊境禁區通行證申請表格中，向警務處訛稱其住址為落馬洲料壆村一個處所，誘使警務處向她發出邊境禁區通行證。她並在「羅湖/落馬洲特惠乘車計劃」申請表中，向港鐵訛稱其住址為落馬洲料壆村，而誘使港鐵批准其計劃申請。

裁判官指被告並無不誠實詐騙的意圖，因除了打鼓嶺的住址，她自2013年起已在落馬洲料壆村租了一個床位，當年料壆村已經不屬於禁區範圍。辯方能夠提供相關租約，而被告確實有真金白銀支付租金連雜費，所付金額甚至多過控方指稱所騙的車資。

裁判官指，廉署人員與被告會面時，反反覆覆問被告是否住在料壆村，被告起初回答住在料壆村，及後承認甚少住在該處，後來又一度回答「無住」在該處。裁判官批評，廉署人員當聽到被告說「無住」的答案後便「收筆」，沒再給機會被告解釋，被告操普通話，對廉署的提問亦可能不理解，因此法庭拒絕接納被告所謂的招認。

由於控方舉證時有遺漏、含糊不清及不公允之處，法庭未能在毫無合理疑點下裁定被告有罪。裁判官並指，不覺得被告行為自招嫌疑，故批准辯方申請，判控方需支付被告訟費。