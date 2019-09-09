政Whats噏：五十步笑百步　街工遲來的聲明斥政府遲來的撤回

今時今日，網絡咁發達，即時回應係避免小事化大，大事變災難嘅最好方法。政府喺修訂《逃犯條例》風波上，遲咗足足幾個月先肯講「撤回」，搞到「一跪再跪」都收唔到科，正正就係教大家遲回應會釀成政治風暴。點知街工今日(9日)都離奇出咗份聲明，批評特首林鄭月娥「遲來的撤回」，足足比政府宣布撤回修例遲咗5日先出，到底係咩原因搞到街工要用「遲來的聲明」回應「遲來的撤回」？

正式撤回修例後，唔少政黨即日出聲明，街工明顯反應較遲。街工立法會議員梁耀忠回覆解釋，街工啱啱先開會傾完，所以遲咗幾日先出聲明回應，呢個係團體機制問題，一定要傾過至會出，而由於各成員工作忙碌，未必可以即時抽空開會，所以有時遲少少都冇辦法咁話。

佢又話，今次開會最大嘅共識係修例風波已經唔止係政治議題，時至今日警民關係先至係最需要處理嘅問題，政府提出「四大行動」冇實際作用，只係想企圖話畀人知佢「有跟進」。

講真嗰句，雖然街工聲稱要傾過先出聲明，但其實唔少政黨同樣係集體決定機制，不過都會運用電話同網絡去即時開會，否則太遲回應，「遲到」隨時會被市民視為「缺席」就大件事啦！