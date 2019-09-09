修例風波：工會轟堵塞機場狙擊港鐵　籲保障員工安全

連串示威衝突，屢次出現堵塞機場及狙擊港鐵情況。工聯會物流及交通行業委員會代表聯同立法會議員陸頌雄今午(9日)與運輸及房屋局局長陳帆會面，指近日有激進分子在公共交通運輸上進行破壞，要求政府止暴制亂，並建議成立跨部門專責小組加強協調、要求政府官員走訪不同公共交通機構慰問前線員工，以及要求政府、運房局和港鐵高層盡快提出具體措施，保護乘客和前線員工的安全。

工聯會物流行業委員會副召集人魯志薪表示，激進分子在港鐵站內大肆破壞，令市民無法乘車，前線員工已用盡最大努力維修，和接受管理層的指示工作，質疑為何仍受到欺凌，希望市民明白前線員工是希望服務市民，並盡可能與激進分子劃清界線。

陸頌雄表示，連串示威衝突重創香港經濟，亦令市民人心惶惶，現時前線員工上班亦提心吊膽，形容是黑色恐怖，希望政府正視警力不足問題，港鐵也應吸收經驗，在發生事故後盡快關站，避免激進分子以市民作掩護。

香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明表示，堵塞機場行動令來往機場和市區交通受阻，導致機場員工上班有困難，包括加時上班和花多個小時才能回家，令員工精神上出現很大的負擔。他又指，現時有機場公司已停止聘請人手，而且航班量有下跌現象，認為政府如不再改善，擔心機場的前景大不如前。