大埔污水處理廠擴建　處理量增至16萬立方米

為應對未來房屋發展計劃，大埔污水處理廠將把廠南邊的一塊約1.6公頃的政府土地納入擴建範圍，以增加處理設施及提升污水處理水平。污水處理量將由現時每天12萬立方米增加至16萬立方米，並會提供與接收新界東部污水處理廠的污泥及有機廢物或經預處理的廚餘的共同消化設施，擴建工程亦將提供再生水設施供自用。工程項目暫定於2025年開始施工，並預計最快2031年完成。

大埔污水處理廠位於大埔工業邨內，屬二級污水處理廠，自1979年首次投入使用以來，已經歷多次擴展。主要服務大埔工業村、大埔、林村及汀角地區。

渠務署向環境保護署提交相關工程項目簡介，指日後若有機廢物或經預處理的廚餘共同消化設施落實興建，大埔污水處理廠擴建工程將會設有相關設施，包括經管道或缸車運送而接收約每天300至500濕噸有機廢物或廚餘，與污泥共同消化。雖然相關共同消化設施會產生氣味，但預計經適當處理後所排放氣體的氣味極小。

此外，擴建工程在施工時，會適當編排時間，盡量減少施工期間對白頸鴉及鷺鳥的潛在影響。若確認項目場地內存有鷺鳥的夜棲地，項目可能保留用於棲息的植被。