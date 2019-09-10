修例風波：前防長稱美應撐示威者　沃倫撐護香港人權

美國前國防部長馬蒂斯周一（9日）表示，香港的反政府示威並非中國內部事務，而中國希望通過的逃犯條例違反一國兩制原則。他認為美國應與爭取人權的香港示威者站在同一邊，至少向他們提供「道德上」的支持。

馬蒂斯在紐約一個新聞活動上說：「但人們為那些（權利）站出來，我固有的想法是我們應該站在他們那一邊，即使只是道德上。」他表示美國在此事上需要小心，美方不會希望說要派出美軍第82空降師，但道德上應該要與香港示威者站在一起。

另一方面，有香港網民致函民主黨總統初選候選人沃倫，希望美國國會通過《香港人權及民主法》，其後獲對方回信。沃倫信中稱，得悉香港人努力爭取撤回修訂《逃犯條例》及真普選，強調一直支持香港民主、法治、在一國兩制下所享有的自治權。她提到，在2014年佔中事件時曾與參議員去信時任總統奧巴馬，促請他支持香港言論自由、要求中國尊重香港的自治地位。她又相信美國一定會維護香港人的民主、人權和法治。

此外，中國外交部駐港特派員公署發言人指出，美國有政客罔顧事實和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，公署對此表示強烈不滿和堅決反對。發言人續指，港人享有的各項權利和自由都依法得到充分保障；和平遊行集會表達訴求的行動與暴力犯罪和挑戰「一國兩制」底線的行徑區分開來，後者必須依法嚴厲打擊。另外，美國部分政客把暴力犯罪美化成爭取人權和自由，是邏輯錯亂、助紂為虐，反映出其對香港歷史和現實的極度無知。