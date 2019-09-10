東方日報A1：街頭車站激鬥　校園人鏈遇襲

修例風波觸發的暴力示威蔓延全港，導致社會撕裂紛爭不絕。兩區昨凌晨發生廝殺，一名藍衫漢在旺角以手機拍照，與示威者起爭執，有人疑揮舞利器時遭示威者圍毆，兩敗俱傷。港鐵油麻地站一名黑衫男與人爭執，繼而動武，涉打傷勸交女子被捕。學界發起築人鏈活動同樣發生暴力案，九龍灣文理書院（九龍）有學生遭赤膊𠝹刀漢踩場，一名女教師受傷，而大角咀有六間學校學生築人鏈時疑被人掟石屎施襲，一名學生及一名舊生受傷。有學者指政府平亂不力，市民日常生活受影響，加深市民與示威者矛盾及仇恨。

昨凌晨零時許，身穿藍衫的姓趙（四十七歲）男子，在彌敦道與山東街交界以手機拍攝時，有示威者不滿而阻止，致雙方口角而出現肢體衝突。趙疑亮出一把約一呎長利器揮舞，示威者隨即包圍他，趙慌忙逃走，但被示威者尾隨追打，他最終逃入砵蘭街新興大廈躲避。兩名示威者亦受傷，即場接受治理。趙的友人代為報警。警員到場調查，趙頭、手、腳受傷，包紮後送院，案件列襲擊致造成實際身體傷害，交旺角警區刑事調查隊跟進。

與此同時，油麻地站月台上，身穿黑衫姓黃（五十五歲）男子與姓李（五十二歲）男子爭吵後，疑出拳襲擊對方，李左面被打傷，一名女市民上前制止時，前額亦遭打中。黃被其他在場市民制服，港鐵職員致電報警。黃眼部受傷送院，警方調查後以涉嫌襲擊將他拘捕。

至於昨晨近八時，位於啟晴邨的文理書院（九龍）外有學生築人鏈及叫口號，期間一名赤膊男子持𠝹刀踩場，指罵參與活動的學生，學生不理會他，詎料，男子突然情緒激動，揮舞一把五至六吋長𠝹刀衝向學生，在場教師和校友阻止，並與對方爆發衝突。混亂間一名女教師（卅三歲）手部被割傷，兇徒乘亂逃去。

受傷女教師送院，警方將案件列作傷人，交由秀茂坪警區刑事調查隊跟進。至晚上八時許，警方在啟晴邨一單位內，拘捕一名姓符（六十五歲）男子，帶署扣查。文理書院（九龍）已聯絡警方跟進事件，同時學校危機處理小組立即啟動應變機制，作出適當的安排。

此外，早上七時許，有六間學校學生於大角咀道埃華街築人鏈及叫口號，疑引起附近住戶不滿，有人從高處向學生掟石屎，一名中學生腳部遭石屎擊中受傷，接受治理後回校。另一名保良局莊啟程預科書院舊生保護學生時，手部亦受傷，需送院治理。

對於市民與示威者關係暴力衝突升級，香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，源頭是不少市民日常生活受到示威活動影響，例如坐車遇上港鐵關站，放工無車搭，經濟方面又有影響，特別做飲食業，可能被裁員，滿肚冤屈下就將不滿發洩到示威者身上。因此，政府必須負上責任，盡快平亂，讓市民重過正常生活。