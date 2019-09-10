探射燈：消費意欲低迷　各業步入谷底

反修例風波引起的社會運動已持續3個月，即使政府宣布撤回修例亦未見平復迹象，社會瀰漫着不平和的氣氛，市面明顯冷清，加上中美貿易戰的夾擊下，消費市道進一步下挫。有經濟學者直言，社會撕裂影響市民消費心情及意欲，高消費餐飲及酒店等衝擊最大，相信短時間內難以修復。

「以前去間餐廳食飯規定最多食兩個鐘，最近佢任我坐。」香港中文大學商學院客座教授冼日明指，他日前親身經歷了市況逆轉的體驗，高消費餐廳的入座率下跌，由以往的限時以加快流轉，變成一晚只有一輪客，餐廳更是未滿座，估計單是高檔餐飲的生意額就下跌了30%至40%。

冼坦言，社會撕裂嚴重，市民不快樂、不消費，朋友之間亦減少聚餐，除了避免意見不合而不歡而散外，整體的消費心情及外出意欲都低迷，他指收到不少食肆主動透過手機短訊傳達優惠，以往一位難求的墟冚場面已不復見。再者，中美貿易戰已令出口下跌、零售及旅遊應聲下跌，此經濟衰退已深入各行各業，預期失業率會進一步上升。

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