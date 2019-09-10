探射燈：失業大軍降臨　指望港府紓困

反修例風波不斷，加上中美貿易戰持續升溫，經濟下滑令失業大軍大增。有導遊在旅遊黃金檔期的8月「零」收入，作為家庭經濟支柱頓感徬徨，業界亦指超過90%導遊「冇團帶」，合共損失逾8千萬港元收入；飲食業直指近日大量酒樓倒閉，情況較2003年沙士更慘淡。人力資源顧問稱招聘下跌60%，預期失業率將再攀升。立法會議員呼籲政府成立失業援助金，助打工仔面對困境。

「8月基本上係冇嘢做，零收入。」當9年導遊的鄺女士一直以帶內地團為主，惟連月來訪港內地旅客大減，她與其他導遊的生計首當其衝，作為家庭經濟支柱，她只能靠積蓄過活。在行內分別工作10年及20年的劉小姐及鄧小姐亦指不少同行面對困境，三人擔心已步入中年，難以轉行。

「今年8月大概3000幾個導遊會員，超過90%嘅係零收入，剩餘嘅收入就少咗超過75%。」香港導遊總工會理事長黃嘉毅指不少導遊沒有勞工保險、亦無底薪，按成團數目來計算收入，變相「手停口停」；另有旅行社拖欠薪金，令員工百上加斤。

飲食業職工總會主席郭宏興表示，工會最近調查指有51%會員稱公司已經開始刪減人手，現時已接獲近10多間酒樓結業，他坦言情況比2003年沙士更慘淡。他建議政府要開設失業救濟金，並津貼再培訓計劃。

統計處今年5月至7月的臨時統計數字顯示，失業率為2.9%，較去年同期稍微上升0.1%。安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍預期數字將會攀升至3%，她解釋受社會運動影響，及中美貿易戰波及製造、物流與金融業等，現時公司收到的招聘生意已下跌60%。

立法會人力事務委員會副主席何啟明指，留意到近日出現大規模的倒閉潮，拖欠金額大，倒閉速度急，他呼籲政府除了支援中小企，同時應保障僱員，成立失業援助金，每個月發放1.4萬港元的福利津貼，直至另覓新工。

勞工處發言人回覆指，今年6至8月，處理的勞資糾紛及申索聲請總數為3507宗，較去年同期輕微下降約2%。該處沒有備存因被解僱、減薪、被放假等求助個案的分類統計數字。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！