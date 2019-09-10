Dr.東：中秋製作豬籠餅　助認知障礙症長者減慢衰退

臨近中秋節，黃竹坑醫院認知障礙症日間中心長樂坊為一眾公公、婆婆安排製作傳統食品豬籠餅活動，長者們一邊聆聽姑娘講解，一邊動手搓麵粉。活動屬該院針對認知障礙症患者的非藥物綜合治療之一，透過運動及打麻雀等不同活動，協助長者減慢衰退。有婆婆透露參與治療前，經常獨自在家面對4幅牆，「好唔開心」，但參與中心的活動後，有醫護人員陪同做運動等，生活不再沉悶。有資深護師指活動可令長者回憶以往過節時的片段，更可藉此增加與家人的話題，情緒得以改善。

78歲的陳瑞卿患有輕度認知障礙症，到該院接受治療約一個多月。她指自己育有1子6女，另有9名孫兒，「仔大女大，個個結咗婚，有自己家庭」，老伴近年離世，形容生活得不開心。陳婆婆大讚中心有醫護人員陪伴，對製作豬籠餅感到開心及滿足，有別於以往獨自在家中無所事事。

資深護師林美華指中心會按節日安排不同活動，中秋節特意讓長者製作豬籠餅，透過房間的燈籠裝飾、製餅過程及品嘗豬籠餅等，為長者提供五官感覺，從而喚醒他們對中秋節的回憶，長者會因尋回記憶而感到安全感，與家人之間亦因而有話題，改善家庭關係。普遍長者接受治療後，能改善約20%的社交及認知等能力。

綜合治療為期約4個月，長者可經醫生轉介到該院接受服務，每星期進行約2次治療，現時每年約有2500人接受服務。該院內科及老人科顧問醫生江明熙表示，現時沒有藥物可逆轉認知障礙症病情，但非藥物治療能有效減慢衰退。江指曾有85歲的伯伯經常重複做開燈及關燈的動作，反映長者對生活感到沉悶及存在驚恐，擔心自己失去記憶及需要倚賴別人照顧，該伯伯參與非藥物治療約1個多月，已不再有重複行為。

江又提到較難勸喻男性長者接受治療，因部分男士性格較固執，「唔係叫佢做就做」，亦較抗拒參與小組，建議家人投其所好，並陪同長者進行喜歡的活動，亦要多加讚賞，令長者不會因患病而封閉自己。

※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：