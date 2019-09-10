網民熱話：惡劣天氣要返工　$9000請司機惹爭議

要「搵命博」的工作，月薪多少才合理？早前有招聘廣告以月薪9000元至1.2萬元聘請公司司機。雖然沒有學歷要求，但需具一般語文基礎，並需要在惡劣天氣下工作，即使懸掛八號風球及黑色暴雨警告亦要開工。廣告一出，隨即惹起網民熱議，部分網民認為要求苛刻，報酬亦過低。

該則招聘廣告上周四（5日）被刊登在勞工處網站。網民Eric Chow將廣告轉貼Facebook群組「馬路的事討論區」。根據招聘內容，一間建築工程有限公司欲招聘兩名司機，主要負責接載工程人員巡查地盤，並需確保車輛清潔。

公司對求職人士沒有學歷要求，但需要應徵者有3年駕駛經驗，以及操良好粵語、一般普通話及英語，亦需具讀寫中文及英文能力。報酬為每月9000至1.2萬元。員工需每周工作5天、每天工作9.5小時。不過在惡劣天氣，例如八號風球或以上、黑色暴雨警告等情況下仍需當值。

貼文引起網民熱烈討論，有網民斥公司「無良」。另有網民笑言，「請到人先奇！」、「最盡得萬二？鬼做咩！」、「9000做保安啦」、「揸的士好過啦」。不過亦有網民認為報酬合理，「有9000仲想點，差唔多啦」。

網民有話說：

史力加：合約車司機，價錢不嬲都低

Chi Hung Kwok：掃地都唔止9000啦

Chan Tsz Leung：過多兩個月，可能會$6000

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