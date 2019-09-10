大媽「裝餸車」擋門口　大叔推開反被屈非禮？

推走嬰兒車竟變非禮？近日有大媽把只放有餸菜的嬰兒車擋在診所門口，阻擋他人出入，有大叔將其移開後，大媽瞬間發難大叫非禮？

有護士於Facebook專頁「診所低能奇觀」分享事件，指有大媽到她任職的診所看醫生，惟大媽將嬰兒車放正大門，堵住入口。有大叔欲推開嬰兒車入內時，大媽頓時直呼︰「你唔好搞我架車呀！你掂親佢我嗌非禮呀」！

她聞聲上前了解，原來嬰兒車並無小孩在內，僅放有餸菜。她勸喻大媽把嬰兒車推入診所，或放至路旁。但大媽反駁道︰「我要睇住佢㗎嘛！擺埋一邊咪畀人偷咗都唔知」。

眼見大叔未有理會，推開嬰兒車逕自走進診所，該大媽隨即高呼︰「你唔好郁呀！上面有你啲指模㗎啦」、「非禮呀！」此時，大叔淡定地拿出電話，打開前鏡頭並將螢幕面向大媽，大媽瞬間「熄機」，安靜地坐回一旁。

網民紛紛激讚大叔高招︰「照妖鏡梗係畀對手睇啦」、「用佢自己擊退自己」、「口都唔使開，學到嘢喇」、「阿叔IQ同EQ都高到無朋友」。

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