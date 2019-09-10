智庫倡地區康健中心推免費體檢　加強基層醫療發展

有智庫倡議由地區康健中心推行「一人一檢」的免費體檢服務。

港府近年銳意發展基層醫療服務，建立地區康健中心，將病人分流至社區，減輕公立醫院壓力。有智庫進行研究，分析香港目前基層醫療發展的不足成因，並提出多項政策建議，認為要培養市民預防保健的意識尤為重要，倡議由地區康健中心推行「一人一檢」的免費體檢服務，加強市民無病防病的健康意識，並以葵青區康健中心作為首個試點。

該智庫去年9月起以個案研究及到訪健康服務機構，分析現時基層醫療的問題。隨着人口老化，慢性疾病人口比例愈來愈多，增加公立醫院服務壓力；惟港人保健意識不高，定期接受體檢的人口不足40%。此外，公私營機構的電子病歷互通推行成效低，現時仍有三分二私家診所尚未參與醫健通，登記醫健通的市民僅14%。

該智庫提出多項政策建議改善基層醫療服務，包括倡議在地區康健中心推行體檢計劃，主要是三高(高血糖、高膽固醇、高血壓)、大腸癌、子宮頸癌及注射流感針服務，讓45歲及以上人士免費參加；45歲以下人士則給予資助，以一人一半費用攤分比例的資助，增加他們由年輕開始定期體檢。智庫估計一年涉及的政府開支約78億港元，並將建議提交相關政府參考，認為有推行價值。

智庫又認為，長遠而言基層醫療服務欠缺統一監管與評估制度，考慮到地區康健中心會以公私營醫社合作模式運作，認為要有一個監管機構把關服務質素，倡議成立「基層健康管理局」，隸屬食物及衞生局並獲政府獨立財政撥款。智庫召集人李國棟醫生表示，要改革基層醫療，肯投放資源十分重要，建議政府增加撥款加強服基層醫療服務發展網絡。