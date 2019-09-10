修例風波：港鐵公開831太子站CCTV截圖　澄清無人死

反對修訂《逃犯條例》示威衝愈演愈烈，上月31日警員到多個港鐵站進行搜捕，期間爆發混亂，事後網上傳出當晚太子站有「打死人」事件發生。港鐵於千呼萬喚下終交出當晚太子站、荔枝角站及油麻地站部分閉路電視畫面截圖，更配以時序表說明事發經過。港鐵澄清指，車站當日並無任何死亡報告。

港鐵指，當晚太子站職員得悉觀塘線往調景嶺方向，一列車上有乘客發生衝突，最後決定報警處理，鑑於當時情況混亂，港鐵於晚上10時53分啟動太子站疏散程序，其後警方進入車站執法。

根據太子站閉路電視紀錄，消防處救護員於晚上11時20分進入站內，其後警方認為傷者不宜由該站送院治理，故港鐵因應警方要求，於凌晨12時54分安排一輛不載客列車前往荔枝角站。凌晨1時35分至1時49分，警方及救護員陸續運送7名傷者離開車站。

另外，油麻地閉路電視片段亦顯示，當時荃灣線往中環方向的列車抵達油麻地站後，有車站職員留意到有人受傷並召喚救護車，3名傷者於晚上11時31分由消防處救護員帶離車站，18分鐘後再有一名人士被救護員帶離車站。

港鐵又指，當晚太子站有3部閉路電視被損毀或塗污，包括2部位於荃灣線往中環方向月台的閉路電視，其最後錄影時間分別為當日晚上約10時52分及10時53分。由於閉路電視被損毀或塗污後未能繼續錄影，因此錄影片段並不齊全。