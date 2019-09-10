涉假文件呃公司　許氏兄弟找換店員認罪候判

許氏兄弟外幣找換有限公司一名女找換員，涉嫌使用載有虛假匯率及結算金額的匯款表格欺騙公司，即疑向匯款人提供更有利的匯率及收取較低金額，涉及差額為919港元。涉案找換員周海英(46歲)，被控一項代理人意圖欺騙其主事人而串謀使用文件罪名，今日(10日)在九龍城法院提堂並承認控罪，案件押後至9月24日，等候索取感化及社會服務令報告判刑，周續獲准保釋。

案情指，分店經理獲授權可行使酌情權向客戶提供一個較優惠匯率，但該匯率不可低於許氏兄弟每日訂立的最低匯率。案發的去年6月4日至7月16日期間，被告與分店經理周雪兒一同串謀，意圖欺騙許氏兄弟而使用文件，即修改3份「匯款申請書」表格所載的結算金額及匯率，由於實際結算金額與表格上所載的優惠結算金額存在差價，最終被告從3筆匯款，獲得差價919元。

辯方求情指，被告犯案只是聽從分店經理的建議，從朋友轉介顧客給公司，被告在案中無得益，並已將賺回來的差價都回餽給朋友作介紹費，又或花作跟上司及同事「請飲嘢」。辯方指被告並非主謀，過往無案底，涉案金額小，她亦願意向公司作出賠償，冀法庭輕判。裁判官決定先索取報告始判刑。