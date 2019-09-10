修例風波：警指8.31無接失蹤報告　譴責有人惡意散布謠言

警方於8.31闖入太子站車廂「困獸鬥」後，網上一直有傳站內打死人，警務處、消防處、醫管局及港鐵今日(10日)舉行聯合記者會再度澄清傳言。警務處警察公共關係科高級警司余鎧均表示，多個政府部門已發出新聞稿澄清，惟有部分人繼續惡意散布謠言，警方予以強烈譴責。

余表示，當日行動中有53人被捕，太子站當日有大量示威者堵路和叫囂，警方基於安全考慮，認為不能從該處離開，故安排特別列車接載傷者到荔枝角送院。另外，網上流傳有自稱認識死者的人及家屬曾向旺角警署報案，她指警方核對資料後，沒有收到8.31的失蹤人口報告。

至於太子站傷者為何需時2小時才能送院，余指當晚站內情況混亂，被拘捕的53人須在站內進行分流、調查，確保安全才讓港鐵以特別列車運送傷者於油麻地站及荔枝角站離開並送院，強調已有救護員為傷者進行急救。

港鐵車務營運總監黃琨暐指，當晚10時42分太子站接獲報告指列車上有乘客發生衝突，列車不能關門，車廂冒煙，緊急掣被按動。港鐵於晚上10時53分啟動疏散程序，警方亦到站內執法。黃指，站內3部閉路電視被毀壞或塗污，其中兩部位於4號月台，因此閉路電視紀錄不齊全。他表示，當日有7人從荔枝角站送院，3人則從油麻地站送院，站內沒有死亡報告。

被問到為何仍不公開閉路電視片段，黃解釋須平衡私隱權益，為釐清事實亦已發新聞稿列出部分截圖、時序交代事件，強調片段會保留3年。

消防處高級助理救護總長羅信堂則指，有市民接受治理後認為毋須送院，故沒有把這些個案列入傷者人數之中，強調消防處一直如實向傳媒披露傷者數目。