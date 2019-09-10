旅業寒冬業界叫苦　導遊無團帶旅遊巴生意跌90%

修訂《逃犯條例》風波持續3個月，香港旅遊業受到重創，上月訪港旅客比去年同期大跌40%。業界今早(10日)發起60架旅遊巴慢駛大遊行，由啟德駛至政府總部遞交請願信，向社會表達旅遊業正面臨的困境苦況，呼籲大家冷靜對話，希望社會盡快恢復安寧。

發起人之一、旅遊促進會主席崔定邦稱，經歷超過3個月風波，旅遊業受到災難性影響，業內人士全部都面臨停工、減薪及無工開的狀況。其中旅遊巴司機首當其衝，因行內超過90%的旅遊巴士都涉及車輛按揭貸款，公司每個月都需要向銀行或財務公司償還貸款，現在的情況令整個行業陷入「水深火熱」當中。

崔坦言，若情況再持續一至兩個月，不少旅行社和關連行業將會結束，業界希望通過慢駛，向社會表達祈求混亂狀況盡快停止，同時促請政府協調銀行界，延後旅遊巴、的士、小巴等供款，同舟共濟，紓緩中小企財政壓力，避免企業倒閉潮。

擁有20架巴士的旅遊巴公司負責人阿文表示，公司主力做旅行團，70%屬內地團，30%東南亞團，風波令生意大跌90%，8月只出了4至5日車，9月至今無開過工。他直言，每部巴士的牌價達200萬港元，月供3至4萬港元，若情況持續多一至兩個月，其公司不排除會倒閉。

參與遊行的導遊溫先生表示，導遊屬於自由職業，「冇團帶就冇收入」。自6月示威活動以來，他們由以往一個月帶十幾團變作零，尤其是內地團。精通英文的他原本仍可靠帶東南亞團維生，但自機場也遭圍堵後，嚴重打擊外國旅客訪港的信心，以一團太平山觀光外語團為例，以往一團200人，減少至一團只有5人，收入銳減80%至90%，目前只能靠積蓄維生。