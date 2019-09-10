公安部放寛港澳台司機申領內地駕照年齡限制
2019年09月10日 13:03
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內地將向通行珠澳大橋通行的港澳機動車核發電子臨時入境機動車牌照。
內地公安部宣布推出6項針對臨時入境車輛的交管改革新措施，以簡化申領臨時入境內地的車輛牌照和駕照安排。對於通行港珠台大橋的港澳台居民和車輛，當局將核發電子臨時牌照，代替以往的紙張牌照，同時放寬港澳台司機申領內地駕照的年齡限制。相關措施將於本月20日實施。
公安局交通管理局副巡視員劉宇鵬於周二（10日）的記者會上指出，將簡化臨時駕照申領手續方法，未來申請小型汽車、電單車臨時駕駛許可的人士，只需持入出境身份證件、境外駕駛證及其中文翻譯文本即可直接申領，不需再進行體檢或提交健康證明。
入境短期停留者，可申領3個月有效期內可多次使用的臨時駕駛許可；超過3個月者，則有效期可延長至1年。境外登記6年以內、7座位以下的非營運小微型載客汽車、電單車，申請臨時入境機動車牌證時，可免安全技術檢驗。
至於港澳台居民和車輛，經港珠澳大橋通行的港澳機動車（包括私家車、貨車、電單車等），以及進入福建平潭的台灣機動車，將核發電子臨時入境機動車牌照，有效期1年；持大中型客貨車駕照換領內地駕照者，申領年齡由50歲延長至60歲。劉宇鵬表示，新措施目的是延長港澳台人員駕車的工作年限，增加就業機會，以促進各地物流運輸發展。