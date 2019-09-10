英貴族學校凱莉山涉欠租違約　遭前業主追逾億元

英國貴族學校凱莉山(Mount Kelly)申請在紅磡祥祺中心辦校，但計劃被城規會否決。上月凱莉山稱被業主誤導才簽定租約，入稟高院要求將租約取消。至昨日(9日)業主方則興訟反擊，指凱莉山方面在租約後僅數月便開始欠租，兩年多來所欠的租金及差餉管理費之總額，已累積至2500多萬港元。業主現要求凱莉山立刻清繳有關款項。

本案原告祥祺中心有限公司，被告Mount Kelly International Limited。原告在入稟狀表示，它在2017年4月與被告訂立6年租約，將祥祺中心B座地下及一樓兩層，連同地庫6個車位租予被告，首3年月租為181萬餘港元，此外被告需向原告支付管理費及政府差餉。但被告在2017年9月起便無再依期交租，僅於去年1月清還過110餘萬港元。截至被告在去年12月交還物業，其所欠的租金雜費達2571萬多港元。

原告指由於被告欠租及提早終止租約，原告為減少損失，於今年2月將物業租予另一租戶，但月租就要大幅減至僅逾100萬港元。原告估計它因被告違約所致之損失達8000多萬港元。原告因此除向被告追討欠租2500多萬港元外，亦一併申索有關損失，合共申索逾億港元。