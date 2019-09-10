葵涌前救世軍女童院丟空25年　擬改建安老院

葵青區一幢近80年歷史古堡式西式大宅，曾為救世軍女童院，及後一直丟空，至今荒廢25年。新業主最近向城市規劃委員會申請於現址發展安老院舍，日後僅保留女童院的主大樓及小教堂，擬建安老院舍將提供140個床位，未來亦會提供公共休憩空間，預計2025年落成。

大宅具有獨特的建築風格，古堡式外牆加上經典的水磨石樓梯，建築非常典雅。大宅去年初曾有工程進行，引起保育團體關注事件，當時在網上發起呼籲，向政府和業主爭取保留這幢葵青區內唯一的西式大宅。

根據城規會資料，擬議發展的總發展地盤面積約為10888平方米，佔整個「休憩用地」地帶(12435平方米)的88%，其餘座落該地帶的土地為政府土地。主大樓早於1941年落成，1971至1994年間為葵涌救世軍女童院，此後便荒廢至今。救世軍女童院的主大樓為一幢3層高具西方建築特色的建築物，其他構築物則為1至2層。申請人指，這些建築物均甚破舊，大宅亦從來沒有開放給公眾人士作休憩用地，故希望發展申請地點為安老院舍。

申請人指，為尊重申請地點過去的歷史，主大樓及小教堂將會保留及活化，擬建安老院舍將提供140個床位，人均宿位面積約7.5平方米。鑑於申請地點現時的地勢及景觀，布局可容納低層建築物。擬建安老院宿位主要向內園，以增加與現有道路的分隔距離，從而減低噪音影響。申請地點亦將提供公共休憩空間，而為利用發展機會擴大休憩空間，擬建安老院內的庭園亦設私人花園。