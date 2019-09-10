大專生命喪海洋公園　鬼屋主管指死者倒臥機房

大專男生前年偕女友到海洋公園萬聖節「哈囉喂全日祭」，在鬼屋「活埋凶間」瞓棺材瀡滑梯後疑誤入另一滑梯所在的房間，期間疑爬入滑梯後面的機械裝置時，遭滑梯板擊中頭部，最終不治。死因庭今日(10日)繼續進行死因研訊，涉事「活埋凶間」設計師Joel Brett Talacko繼續作供。

Joel Brett Talacko指鬼屋閉路電視截圖可見，有一名遊客錯過了出口，並沿反方向行向出事的3號滑梯，並爬上滑梯下半部分的固定部分，到達機械位置後其身影便消失，約2分半鐘後，有另一名遊客依正確方向，由滑梯瀡下。他指海洋公園事後有進行檢討，包括聘請安全專家審批設施，又加強培訓演員，確保會有演員在重要的地方駐守。

鬼屋主管葉寶石則供稱，他案發時在一間工程顧問公司任職，並出任鬼屋主管，每日都要檢查滑梯。他事發時在鬼屋1樓的控制屋當值，約於1時半收到通知，得悉3號梯操作有問題，遂安排負責保養的陳思樂前往檢查，稍後他亦到場視察，發現死者倒臥在滑梯後的機房位置，陳遂停機，報警並通知海洋公園的醫療隊。