東鐵上水站女子墮軌遭輾斃　列車服務一度受阻

港鐵東鐵線上水站往羅湖/落馬洲方向，今日(10日)下午約3時，一名女子突然墮軌，適時有列車駛至，車長見狀即時停車，惟女事主已被捲入車底遭輾中，月台上其他乘客見狀，慌忙報警。救援人員接報趕至，證實女事主已死亡，警方正調查她墮軌原因。

受事件影響，港鐵一度宣布東鐵線上水站有人進入路軌範圍，列車服務受阻，期間粉嶺站至羅湖/落馬洲站來回方向列車服務暫停，紅磡站至大埔墟站來回方向每6分鐘一班，紅磡站至粉嶺站來回方向每10分鐘一班。港鐵一度安排免費接駁巴士來往粉嶺站至羅湖/落馬洲站，呼籲乘客為行程預留充裕時間，或考慮使用其他交通工具。至下午約3時38分，港鐵指事件已處理完成，東鐵線列車服務陸續回復正常。

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