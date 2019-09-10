中秋金多寶今晚攪珠　中環士丹利街最旺投注站現人龍

橫財夢機會又到！六合彩中秋金多寶今晚(10日)攪珠，頭獎一注獨中，獎金有機會高達8000萬港元。號稱「最旺」投注站的中環士丹利街馬會投注站，今日中午人頭湧湧，每個櫃台均有10多人排隊，人龍一度排出門口，不少上班族趁午膳時間到場「買番注」，希望博個好運。

朱小姐今日與同事一同趁午膳時間到投注站買六合彩，她稱，今次是她人生第一次買六合彩，因從無賭錢習慣，在同事鼓勵下嘗試買個好運，隨心挑選號碼希望能帶來好運。她表示因應近期的社會氣氛低迷，若中獲8000萬頭獎，不排除投資移民。

陳小姐則以70蚊購買7個字複式六合彩，笑稱「多個字容易啲中獎嘛」，她特意到士丹利街這個號稱最旺的投注站落注，希望能沾一沾好運，順利中獎，「未有諗過(中獎)後點做呀，應該會做善事啩，或者環遊世界啦」。

區先生每一期都會買一注六合彩，並一買就會連買30期，由於今期金多寶獎金豐富吸引，他特意多花百多元買多注複式，希望多個中獎機會。他說，幸運號碼是1、5、8，曾以這些號碼中過六合彩三獎，贏得數萬元，今期會繼續挑選這組號碼，希望能延續好運。

邵小姐豪花數百元幫同事購買12張彩票，她稱上次與同事夾份買彩票中三獎，剛好就是在士丹利街這間投注站落注，為延續好運，不惜犧牲午膳時間，特意由上環公司趕住中環投注，又表示假如中獎會與同事一齊買樓收租。