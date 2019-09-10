港大畢業生涉咬甩警員手指　官准剔除宵禁令

一名港大畢業生在7月的反修訂《逃犯條例》衝突中，涉嫌咬甩一名警員手指，被控兩項蓄意傷人、一項襲警及一項未能在規定下出示身份證明文件罪。案件今(10日)再於沙田裁判法院提訊，被告杜啟華暫時仍毋須答辯，控方指案件將轉介往區域法院處理。

控方現申請將案件押後至10月8日等轉介文件再訊，控方指將會加控被告一項在公眾地方作出擾亂秩序行為罪，辯方申請剔除被告的宵禁令及禁足令，及要求將每周四次到警署報到減少為兩次。控方強調被告面對的控罪性質嚴重，其中有意圖傷人罪一旦罪成可能判監，又指以現時社會情況，如果取消被告的禁足令，「後果係點毋須控方多講都明」。控方又透露將新增的控罪是指控被告涉從高處擲物，故要求被告繼續遵守嚴謹的保釋條件。

辯方申請更改保釋條件時指，現時控方對被告施加的保釋條件超出了合適比例及沒有必要性，也與防止被告再犯或潛逃無關，也不適宜以社會現時情況去箝制被告的人身自由，有違《人權法》。

裁判官考慮到現時針對被告的指控及控方案情撮要，認為無需要再要求被告守宵禁令，故准以剔除，又批准每周減少一次警署報到，但其餘保釋條件維持不變。

控罪指，被告於今年7月14日晚上在沙田新城市廣場第一期L3層381舖外，襲擊執行職責的警員；及意圖使一名高級警司及一名偵緝警長身體受嚴重傷害；及未能向警員出示身份證明文件以供查閱。