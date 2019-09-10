年輕人攬炒心態恐增自殺率　親子同行助解結

香港大學的賽馬會防止自殺研究中心公布香港最新自殺率，指香港去年每10萬人有12.2人自殺，較2017年輕微改善，但年輕人自殺率自2012年起有上升趨勢，多與精神健康及人際關係有關。近日社會因示威衝突令年輕人飽受情緒困擾，亦有不少自殺個案，中心學者擔心若當前社會情況未有改善，尤其是「攬炒」心態繼續擴大，自殺率可能會上升，呼籲年輕人要主動尋求幫助。

防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，據去年自殺數據，男性自殺比例較女性高一倍，女性的自殺情況有按年改善趨勢。年齡方面，長者自殺率由2013年起穩定下降；雖然15至24歲的年輕人自殺數字由2017年的每10萬人有10.4人，跌至去年的9.5人，但自2012年起有持續上升趨勢，不容忽視。去年51%自殺個案是跳樓，其次是上吊，燒炭自殺個案輕微上升，由2017年13%升至去年16%，尤其以年輕人選擇燒炭的比例升幅最明顯。

葉兆輝表示，過去3個月的整體社會氣氛都較負面，對年輕人的精神健康有較明顯的不良效果，當中擺放太多時間在社交媒體上也可能有負面影響，尤其近日社交媒體有不少新聞或「假消息」(Fake News)均會引起仇恨、製造彼此不信任及懷疑，令精神健康更繃緊，呼籲年輕人要小心接觸或處理這些資訊的吸收。他又認為，家庭關係十分重要，無論年輕人在外如何衝動，政見如何不同，家長也應該多關心子女，與他們同行，才能改善彼此關係及令年輕人打開心扉。