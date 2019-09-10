港大生赴亞美尼亞考古　挖出3000年前文物

香港大學一支考古團隊在剛過去的暑假，到古絲綢之路上重要運輸樞紐亞美尼亞進行考古研究，於城堡遺址中挖掘出具3000年歷史的巨大儲物甕、動物骸骨及古城牆遺迹。考察團由來自亞美尼亞、香港及美國等地的學者和學生共15人組成，亞美尼亞的考古遠征將於明年暑假成為香港大學正式的體驗式學習課程。

是次考古研究項目由港大與亞美尼亞國家科學院轄下的考古和民族研究所合作，為期超過5年，旨在了解古代近東地域的部落生活和流動遷移情況。由港大教育學院及文學院助理教授Peter J. Cobb博士帶領，研究地點位於亞拉臘平原東南面、亞美尼亞亞拉臘省一個主要城市Vedi的周邊地帶。

今年5月底到7月底，團隊於城堡遺址作重點考察發掘，遺址中保存了大幅高達4米的護城牆，歷史可追溯至晚青銅器時代至鐵器時代的公元前1500-500年。研究團隊在考察地點開出3個壕坑，挖掘出巨大儲物甕、建築物的牆身、及古人食剩的動物骨頭等古物。

在港大主修歷史的考古團隊成員馮同學形容發掘過程令他思考更多，舉例指篩走沙石的篩子裏發現陶器碎片時，會想像當年古人會放甚麼東西入容器內等。