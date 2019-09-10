修例風波：警方設10報料熱線　收集暴力情報

反對修訂《逃犯條例》引起示威衝突持續，警方今(10日)宣布，將設立10條「反暴力報料熱線」，提供多一個渠道予市民向警方提供與暴力有關的情報，強調此舉非鼓勵市民親身到暴力現場，市民如遇緊急事故亦應打999求助。

業務服務科高級警司陳志勇表示，新增10條熱線由5566 9500起至尾數09，只透過WhatsApp接收訊息，不接聽任何來電及不接受報案，警方也不會使用熱線交代任何案情。報料人士可利用匿名方法向警方提供資料，警方亦不會向市民索取個人資料。

警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥指，就上周五(6日)在油麻地果欄附近有網媒記者被襲擊，警方今早以涉嫌襲擊導致他人身體受傷害拘捕一名64歲男子，案件交由油尖刑事調查隊跟進；昨日(9日)上午7時屯門一間中學外有人與拉人鏈的學生爭執並疑亮刀，警方拘捕62歲男子，落案控之涉藏有攻擊性武器今早提堂。

另一案同發生昨日上午，有人在九龍灣一間學校外與築人鏈學生爭執及疑揮刀，導致一名教職員受傷，警方以涉嫌傷人拘捕一名男子，今午已提堂。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，8月31日從油麻地送院的3人都被捕，與太子站的事件有關，已保釋外出，但需時了解在哪裏受傷、以甚麼罪名被捕等。至於爆眼少女的調查進度，李指已從醫管局取得資料，正與搜集到的其他證據湊合對比，但仍待事主提供更多案發情況，包括與暴力示威者的距離等。對於少女要求警方提供索取醫療報告的法庭手令內容不果，李指擁有資料的是醫管局，不存在須向第三者交代手令內容的情況。