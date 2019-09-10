涉包圍警署被控非法集結　大學男生准赴台繼續升學

反對修訂《逃犯條例》示威浪潮持續，上月11日有超過200名示威者包圍尖沙咀警署，警方其後拘捕並落案起訴14男3女，其中被控非法集結罪的21歲男大學生羅樂文，今(10日)在九龍城法院申請更改保釋條件，希望法庭批准他離境赴台灣繼續升學，裁判官黃國輝終批准辯方申請，但另要求羅的母親提供3萬港元人事擔保。

辯方由大律師公會副主席、資深大律師彭耀鴻代表，辯方透露羅樂文在香港土生土長、負笈台灣讀大學的學生，正就讀台灣國立藝術大學電影系，9月將升讀三年級，上月案發時他在香港放暑假及做實習生。辯方向法庭呈上羅的學生證、成績表及學費單等證明文件，並指事發前他已購買機票，打算本月15日返台灣。他的家人均是港人，因此他有緊密的本地聯繫，不會棄保潛逃。

控方反對辯方申請，指案情嚴重，事發時有示威者掟磚掟硬物，亦有人投擲了兩個汽油彈，有警員身體10%二級燒傷，有人用雷射槍射向警員，亦有人在栢麗購物大道將4米高的鐵架拉倒。裁判官問有否證據針對羅本人？控方指，有片段影到在其他人掟磚、投擲汽油彈之後，羅正身處現場附近，而當時羅戴黃色頭盔、口罩、手套及護目鏡。

辯方指，羅被控的非法集結罪，若經公訴程序及簡易程序，最高可分別被判監5年及3年，質疑以此判罰，「是否會令呢個後生仔唔顧前途屋企人，永遠唔返嚟香港？」辯方又質疑現場「有100個人閒閒哋都係呢個裝束」，控方難以斷定片中人就是羅。最終裁判官批准辯方申請，羅繼續獲准以5000港元保釋，但需於10月23日出庭應訊。