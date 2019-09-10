修例風波：政黨倡設監師會　教局稱已有機制檢視教師

持續3個月的反對修訂《逃犯條例》風波不斷，有政黨建議教育局成立「監師會」，在課室設置錄影及錄音設備等監察學校老師。教育局局長楊潤雄今(10日)出席活動後表示，局方相信教師的專業，教師了解課堂內應有操守，學校本身已有機制檢視教師表現，局方一旦收到有關教師投訴亦會嚴肅跟進。

楊表示開學至今每天都與學校保持聯絡，據學校提供資料，大部分學校維持正常，昨日(9日)約有20、30所學校的學生以不同方式表達訴求。對於有學生在築人鏈時與他人出現肢體衝突，楊對暴力行為予以譴責，開學以來當局沒有收到學校呈報有關校園欺凌的個案及數字，不少市民會就網絡流傳的欺凌個案提供予局方，當局會認真處理，包括與學校溝通並了解是否真有其事。

楊在致詞時指，現時老師作為學生的模範及領航者角色更為重要，期望教師秉承教育專業操守，引導學生以客觀、中立、多角度討論社會議題，建立理性分析及判斷能力，鼓勵他們以平和及理性方式表達意見，尊重及包容不同意見。

上周六(7日)在港鐵大埔墟站有學生被警方用棍毆打，楊表示看過相關新聞片段，以他所知事主已向警方投訴，相信警方會依程序處理。