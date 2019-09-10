修例風波：官媒指港有人9.11發動恐襲　無差別屠殺內地人

北角早前曾發生白衣人與黑衣示威者打鬥事件。

暴力陰霾籠罩香江！內地官媒報道，網傳有反修訂《逃犯條例》陣營因為質疑新屋嶺扣留中心發生示威者被侵犯，計劃發動「9.11無差別屠殺」計劃，於「藍陣營」地區殺害內地人，又聲稱在全港郊野公園埋下逾400個起火裝置，要求警方交出犯人，否則於10月24日「天火焚城」。

內地官媒《中國日報》昨日(9日)於其Facebook專頁發文並貼截圖，指通訊軟件Telegram群組「焦土計劃」日前有人發布，新屋嶺扣留中心有示威者被侵犯的訊息，又指犯案者為內地執法人員，及有人目擊他人被侵犯。發文者認為香港的深層次矛盾源於內地人，每日150名單程證來港人士是「社會炸彈」，稱將由明日(11日)起鎖定一個香港「深藍」地區無差別屠殺內地人，屆時「不理政見，只理口音」，又稱「如果你廣東話口音唔正，對唔住，殺錯良民都要咁做，只能說時也命也」。

發文者又指，為迫使政府「交出懷疑新屋嶺侵犯案的犯人」、「成立獨立調查委員會」、「交出所有濫暴警員資料」，及「宣布對所有示威者從輕發落」，已於全港郊野公園設置436個起火裝置，並計劃於10月24日「霜降」之前先引發一個裝置，證明計劃真確，並於「霜降」當日引發全部裝置，「天火焚城」。發文者稱，屆時山火造成的空污染，濃度足以摧毀香港，令城內數十日寸草不生，又指如果美國國會不能通過《香港人權與民主法案》，將「先燒八鄉」。

民間記者會回應若官媒能預視明天的恐怖襲擊，也請預視香港何時享應有的民主自由。