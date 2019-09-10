薄扶林奪命車禍　街坊稱現場車速快盲點多

一名21歲姓盧女子，昨晨(9日)在薄扶林水塘道對開行人過路處橫過馬路時，被一輛雙層巴士撞倒身亡。今午(10日)約4時，事主約20名親友身穿黑衣，帶同鮮花、水果及啤酒等祭品到場路祭，各人俱顯得神情哀傷。

經常到附近行山的陳先生指出，涉事路段向香港仔方向的行車線，略有彎位，令行人難以遠望交通狀況，他每次過路「一定要𥄫到實」，走一半就停在路中心，然後再小心留意另一邊駛至的車輛。由於現場車來車往，車速又快，他認為長者及行動較慢的人橫過馬路較困難，建議當局在現場設立斑馬線，以保障行人安全。而他今午曾目睹家屬路祭，不禁眼泛淚光哽咽說：「發生呢啲事，大家都好難過。」

街坊吳女士表示，自己經常在事發位置過路，覺得現場車速比較快，由於盲點位太多，「啲車有時睇唔到」，相信加裝紅綠燈會比較安全。

南區區議員司馬文表示，一直要求運輸署正視該處的超速問題和改善過路處，保障行人安全，7個月前去信署方，要求加設快相機及在過路處安裝按掣式交通燈，惟運輸署僅回覆指擔心交通燈會減低此路段的交通流量。

事發於昨晨10時許，一輛由中環開往數碼港的30X號線雙層新巴，沿薄扶林道左一線往香港仔方向行駛，至薄扶林水塘道對開行人過路處時，車長見前方一輛專線小巴正停在路邊，遂切往左二線。適時，姓盧女子正由小巴左邊車頭位置步出，準備橫過馬路，新巴車長疑因視線受阻，收掣不及猛撞盧女，她送院經搶救後惜告不治。