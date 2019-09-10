雲南楚雄州警展開「淨邊」行動　破多宗跨境運毒案

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，雲南楚雄州公安禁毒部門通報，當局近日在禁毒「淨邊2019」專項行動中，破獲多宗跨境運毒案，繳獲包括24.6公斤冰毒、33.6公斤鴉片以及少量海洛英等毒品，約值1136萬港元，並逮捕3名涉案疑犯。

通報稱，楚雄州公安局禁毒支隊和祿豐縣公安局禁毒大隊，在今年7月6日組成專案組，並於德宏州隴川縣拉影中緬邊境國防路中方一側的甘蔗地地埂處，查獲兩個編織袋，內裝鴉片共12塊，計重33.6公斤；另在7月16日，專案組於玉溪市通海縣城區一家酒店內，逮捕1名涉案疑犯，並當場繳獲冰毒27塊，計重15.4公斤。

通報續稱，今年7月29日，當局再據線索逮捕另一疑犯，繳獲68塊海洛英，共計373.4克；7月31日，警方又在昆明某速遞公司分撥中心，查獲藏匿於火腿中的3袋冰毒，淨重240.4克；8月3日，當局再在昆明金馬路逮捕1人，當場從其雙肩包內繳獲9塊冰毒，重約9公斤。

今次是過去309日第77宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、新西蘭、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。

雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。