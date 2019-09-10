政Whats噏：建制憂遭奪權　謀踢走郭榮鏗

立法會大樓喺7.1遭到嚴重破壞，令到立法會提早休會，現時大樓正進行維修工程，能否趕及10月中復會仍然係未知之數，但議員都要開始為新一個立法會年度作準備，思考各委員會正、副主席點樣爭，據聞建制派有意踢走公民黨(公文袋)議員郭榮鏗，唔畀佢再做內務委員會副主席，密謀完全掌控內會。

每年立法會會期開始前，建制同泛民都會敲定角逐名單再商討，以往泛民同建制派都有不成文協議，即使建制派人數佔優，都會留部分正、副主席位置畀泛民，但重要嘅委員會就甚少放手。

現時雙方未坐低傾，但據聞有建制對於泛民喺修訂《逃犯條例》一役玩得太過分，不滿泛民睇住修例有時效性嘅弱點而實行拖字訣，開咗兩次法案委員會都選唔出主席。而呢場修例風波更令到社會怨氣一觸即發，令到香港出現前所未見、持續逾3個月嘅示威抗議浪潮，所以主張換屆時寸步不讓。

不過現時社會反對聲音大，有建制擔心寸步不讓反會火上加油，令情況更壞，所以預料唔會將各正副主席位置拎到盡。然而，建制傾向唔攞到盡，但對某啲委員會尤其着緊，已有計劃要包攬晒正副主席位置，目標位置就係過去3年均由法律界議員郭榮鏗擔任嘅內會副主席。

過去7年嘅內會，只有2015至2016年由建制派包攬正副主席，當年為泛民突襲後翌年，建制派為報仇而接近壟斷所有正副主席。不過，建制今年密謀趕走郭榮鏗並非為報復，而係留意到舊年泛民行動衝着內會主席李慧琼而來，有奪權意味，希望畀機會郭榮鏗主持內會，所以就萌生念頭要包攬內會正副主席囉！

未來一年議會相信唔平靜，建制搵邊個頂上都係難題，不過體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國就有相關經驗，曾喺上屆立法會最後一年擔任內會副主席。不過，有建制指當時政治氣氛同今時今日分別好大，當時未受到大考驗，唔知換佢上場能唔能夠應付到喎。