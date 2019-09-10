阿王辣爆：顏色革命圖顛覆政制　律政司縱容

王國興炮轟鄭若驊誤政、拖政，以致出現「警察拘捕，法庭放人」的亂象。

修例風波引發的暴力示威潮愈演愈烈，至今未有平息迹象。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》主持人王國興，炮轟律政司司長鄭若驊誤政、拖政，以致出現「警察拘捕，法庭放人」的亂象，明顯失職、瀆職。

王批評，律政司在處理涉及暴亂的案件持雙重標準，被捕的一千多人大都獲准「低保」候審，得以繼續參與暴亂，但塗鴉美國駐港澳總領事館的兩名內地男子卻被速判、速審、重判。更有甚者，對於各界呼籲港府動用《緊急法》止暴制亂，身為港府最大法律顧問的律政司竟然顧左右而言他，至今未發表任何意見，更遑論取態。

鄭若驊早前提倡利用《調解條例》解決問題，王國興形容鄭「不熟書」、「文不對題」，強調條例僅適用於民事爭議，爭端雙方有共同目標，希望尋求最大公約數，反觀今次暴亂性質是顏色革命，目的是顛覆香港現行政制，根本沒有「調解」空間。

王舉例，壹傳媒黎智英長期利用政治捐款亂港、幕後策動違法佔領行動(佔中)，今次暴亂中更帶頭參與非法遊行。黎早前到美國面見副總統彭斯等高官，公然說要「為美國而戰」，被北京點名批評為「現代漢奸」，更別說黎涉嫌刑事恐嚇東方報業集團(下稱「東方」)男記者，律政司拖延超過兩年，對東方及受害記者的14封信置若罔聞，「現代漢奸」獲律政司包庇縱容，暴亂狂潮難有盡頭之日。

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