警破土瓜灣毒品倉檢400萬元貨　拘非洲聲請漢及同鄉

警方毒品調查科人員，根據線報及深入調查後，昨日（9日）晚上時分，在土瓜灣採取反毒品行動，探員在鴻光街一大廈對開埋伏，至晚上約10時半，當一名目標男子手持膠袋現身時，探員隨即上前把他截停。

警方在其所持的膠袋中，檢獲一粒重約10克的懷疑可卡因，一包重約40克的懷疑搖頭丸，初步調查後，以涉嫌販毒，將該名以免遣返聲請持「行街紙」暫准留港的尼日利亞籍男子（41歲）拘捕。警員其後把他押返上址單位搜查，再檢獲重約9公斤的懷疑冰毒，該批毒品均被裝進可可粉或杏仁霜粉的鐵罐內，同時警方搜獲重約1公斤搖頭丸，以及一批毒品包裝工具，檢獲毒品總值約400萬港元。

警員調查期間，有另一名男子擬進入單位，惟他從遠處發現警員正搜屋，隨即轉身拔足逃跑，警員見狀立即追上，雙方追逐7層樓後，警方終把他制服。警方在該名科特迪瓦籍男子（34歲）身上，發現一抽鎖匙，其中一條能進入涉案單位，警方同時在其住所內，搜獲約20萬港幣現金，相信是販毒得益。警方檢查他所持的護照時，揭發他逗留本港期限為今年3月，遂以涉嫌販毒及違反逗留條件把他拘捕。

警方表示，初步調查顯示，被捕尼日利亞男子是受僱於科特迪瓦漢，負責運送毒品，目前正追查毒品來源及銷售渠道。被捕2人已被暫控2項販運危險藥物罪，科特迪瓦漢另被控一項違反逗留條件，案件將分別於明日（11日）上午及下午時分，在九龍城裁判法院提堂。