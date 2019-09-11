3款iPhone 11 登場！　5999港元起跳　本周五預訂

蘋果公司年度發布會於香港時間今日（11日）凌晨1時舉行，一如所料推出了3款最新型號iPhone，分別是iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max。蘋果公司強調3部新iPhone的拍攝照片及影片功能，新機將在香港時間本周五（13日）晚上8時開始預訂，9月20日上市，售價由5999港元起跳。

低階型號iPhone 11是iPhone XR的後繼機，蘋果聲稱外殼採用號稱智能電話中最堅硬玻璃製造，有紫、白、綠、黃、黑、紅6色選擇，處理器則由A12仿生晶片增強為A13仿生晶片，配備6.11吋LCD多點觸控顯屏幕，大小與上一代相若，支援杜比全景聲（Dolby Atmos）音效。1200萬像素廣角及超廣角雙鏡頭設計，可作2倍超廣角光學Zoom Out，高達5倍數碼變焦，攝影機的新介面可讓用家看見Zoom Out前後的景物範圍。此外，亦包含全新夜間拍攝模式，讓用家在光線不足的情形下也能拍到滿意的照片。影片拍攝方面，最佳質素能夠拍到4K、每秒60格的影片，同時加強了防手震功能，使影片拍攝更穩定；閃光燈的亮度亦加強了36%，電池續航力比XR增加了1小時。手機容量分64GB、128GB及256GB，售價分別為5999、6499及7299港元。

繼承上一代高階機種iPhone XS及XS Max的分別是iPhone 11 Pro和Pro Max，備有綠、灰、銀、金4色選擇，iPhone 11 Pro的屏幕大小為5.8吋，Pro Max則為6.5吋。採用稱為「超級Retina XDR」的OLED屏幕，對比度200萬:1，支援杜比視界（Dolby Vision）顯示技術及杜比全景聲。兩部iPhone 11 Pro也是採用A13仿生晶片，而電池續航力亦更勝一籌，比上一代的XS及XS Max分別長4小時及5小時。

拍攝性能方面，兩部iPhone 11 Pro除了都擁有iPhone 11的功能之外，更是3鏡頭設計，比iPhone 11多出一個1200萬像素長焦鏡頭，除可作2倍超廣角光學Zoom Out，亦能夠作2倍光學Zoom In，數碼變焦高達10倍。iPhone 11 Pro和Pro Max容量同樣分64GB、128GB及256GB，售價方面iPhone 11 Pro由8599到11599港元，Pro Max則由9499港元到12499港元。

值得一提的是，配合iOS 13，3部新機的影像編輯功能讓用家可以像編輯相片一樣輕鬆編輯影片，也加入了慢鏡自拍（Slofie）功能；但全都不支援5G，屏幕也仍然是為人詬病的「M字額」設計。

大會也推出了新一代Apple Watch Series 5，配備了Always-On Retina顯示屏，錶面可長期顯示，不像舊型號般要在看錶時才亮起，然而電量仍能足夠使用18小時。新錶同時內置了指南針和地面高度測量功能，按着旁邊的按鈕就可撥打國際緊急電話。售價由3199港元起，9月20日發貨。

同場宣布推出第7代iPad，屏幕為10.2吋，採用A10 Fusion晶片，號稱比最暢銷個人電腦快兩倍；配備800萬像素鏡頭，外殼由100%循環再用鋁製造，售價2599港元起，9月30日發貨。

Apple TV+串流服務將於11月1日上架，提供多個原創節目，月費38港元，購買iPhone、iPad或Apple TV等產品會附送一年Apple TV+服務。

此外，在今年初公布的Apple Arcade遊戲訂閱服務也在會上宣布推出日期。用戶只需繳付月費就可以遊玩服務提供的所有遊戲，當中包括多款獨佔遊戲；知名遊戲公司Konami、Capcom及Annapurna均派代表到大會撐場。服務將會在9月19日起在全球150個國家及地區推出，除上述三個廠商，尚有其他多個廠商提供遊戲，約100款遊戲同時首發，月費4.99美元（約39港元）。不過蘋果的香港官網未見有相關介紹，相信香港暫未提供Apple Arcade服務。