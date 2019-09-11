生促局推廣資助計劃　助港中小企度經營難關

中美貿易戰及近期社會衝突，為香港超過三十萬家中小企帶來不少影響。生產力促進局九月十六及十七日在生產力大樓舉行資助計劃推廣日，政府多個部門包括商務及經濟發展局、工業貿易署、環保署及漁護署代表出席，並有熟悉中小企基金申請程序的人員在場介紹計劃，有意申請資助者更可留下直接的聯絡方式跟進。據介紹，推廣日介紹的資助計劃超過四十項，可供申請的基金總額至少有三百五十億元。

生產力局總裁畢堅文表示，不少中小企經營者對基金認識不深，甚至會因不熟悉申請程序而有「難申請、好麻煩」的印象，過去十多個月，中美貿易戰以來令營商環境愈趨複雜，該局統計過現時約四十多個資助計劃，適合工商、資訊科技、環保及物流行業申請，當中部分計劃更是由珠三角省市向港商提供的資助。不少資助計劃亦適合中小企申請，以創新科技署的科技券為例，士多、茶餐廳亦可申請為店舖「升級轉型」，「由手寫落單變做電子落單」。

該局主席林宣武介紹部分資助項目，如創新及科技基金下的「企業支援計劃」，企業進行一項約一千萬元的研發時，可選擇五十比五十的配對形式，獲得最高達五百萬元的資助，其後企業可申請「投資研發現金回贈計劃」，就其項目開支享有最多四成的現金回贈。另外政府正推行超級稅務優惠，在優惠下，企業的首二百萬元合乎資格的研發開支，可獲百分之三百的扣稅，餘額則獲百分之二百的扣稅。