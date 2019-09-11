輪椅出行族搭車難　團體籲增無障礙設施

本港有數以萬計身體活動能力受限制的殘疾人士，加上人口老化引致的不良於行一族，輪椅出行者愈來愈多，但病人組織「迎風群傲社」指出，公共交通機構如港鐵及巴士公司的不少設施都缺乏便利，輪椅乘客搭巴士時，排頭位會被市民斥「輪椅大曬呀」；跟隊伍排隊，又會被巴士司機責問「做咩唔排係前面？」該會指，部份九巴總站會設傷殘人士上落巴士區，分站卻沒有，其他乘客又對輪椅客搭車有諸多誤解，希望公共交通機構重視傷殘人士權益，推廣關愛文化。

「迎風群傲社」前身是1993年成立的仁愛堂病友互助小組，至2003年初具雛形並成為病人自助組織，本身亦行動不便的麥耀強今年出任該組織主席，上任後，他很快察覺屯門、天水圍及元朗三個地區的殘疾人士交通存在大問題，麥sir指出，三區是本港人口老化問題的重災區，輪椅用家只增不減，但區內僅九巴總站設有傷殘人士上落巴士區，其餘分站站位狹窄致輪椅人士難以通過不提，更有巴士站設有護欄，令輪椅人士無從入站候車，輪椅乘客搭巴士經常面對「遷就乘客就會畀巴士司機鬧，遷就巴士公司就會畀乘客鬧」的苦境。

搭巴士難，搭港鐵、輕鐵亦不易，麥sir曾多次去信港鐵，要求增設輕鐵站月台的無障礙設施，提及的問題包括輪椅陷入罅隙、病友跌落月台，為了改善這些無障礙設施，他們不時巡查及去信相關機構，甚至做了資料搜集，提交意見，但麥sir亦忍不住歎喟：「做到的不多」。以輕鐵設施為例，一宗獲回應的成功案例已早在1995年，港鐵重建輕鐵屯門醫院站的月台時，採用了方便輪椅人士上落的設計。

他直言，輕鐵車廂高度高於多個輕鐵站的月台地面，輕鐵站並沒職員幫忙放置斜板，輪椅用家上落困難，有時必須「助跑」一段路才可跨越罅隙和高度的障礙，既耗時費力又會招致其他乘客不滿。麥sir就曾目睹，乘客不願讓位予輪椅用家助跑，導致有3名婦女被輪椅撞到，當場罵聲連連。他希望政府及公共交通機構重視傷殘人士權益，在無障礙設施上行多幾步。