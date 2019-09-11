東方日報A2：撤回修例都冇用　避政司司長續墊司底

政府宣布撤回修訂《逃犯條例》，但暴力衝突仍持續，政府民望未能止血。最新民調顯示，政府三名司長的評分全線下跌，被譏為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊評分為十七點七分，創歷屆特首、司局長評分的新低，亦是首次跌穿二十分的司長，繼續「墊司底」，而其反對率接近七成。至於特首林鄭月娥的評分仍處於低位，其反對率高達七成六，支持率淨值為負五十五個百分點。林鄭、鄭若驊的表現均被評為「表現拙劣」，應當罷免離職。有學者分析指，兩人評分持續處於低位，反映政府無能力處理修例風波，應當問責辭職下台。

香港民意研究計劃在本月二至四日訪問了一千零四十六名十八歲或以上香港居民，三名司長和十三名局長的評分均全線下跌，其中鄭若驊的評分再創新低，僅得十七點七分，較上次調查下跌二點六分，其反對率為六成八，支持率淨值為負五十九個百分點，較上次調查下跌六個百分點。

至於林鄭的評分在九月三日時一度跌至二十二點九分，較九月二日下跌三點四分，是上任以來新低，惟她在九月四日宣布撤回修例，令評分最終達二十五點四分，但仍處於低位。民調分析指，目前政府對局勢未有很明顯的改變，估計撤回修例對民望評分帶來的效果會在短期內消散，林鄭的評分日後仍有機會繼續尋底。

另外兩名司長方面，政務司司長張建宗的評分大跌八點一分，得三十二點一分，估計與政府和警察的關係，以及警民衝突日益升溫有關。至於財政司司長陳茂波的評分為二十八分，較上次民調下跌四點八分，二人的評分均是上任以來新低。而張、陳二人的支持率淨值亦下跌，分別為負二十三個百分點及負三十五個百分點，分別下跌二十四個百分點及六個百分點。

至於十三名局長中，商務及經濟發展局局長邱騰華的支持率淨值跌幅最大，下跌十七個百分點，支持率淨值為十個百分點。保安局局長李家超的支持率淨值為負四十六個百分點，是支持率淨值最低的局長。教育局局長楊潤雄的反對率大幅上升十一個百分點，達百分之五十一，民望淨值為負三十二個百分點，分析認為與他回應罷課的手法有關。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，鄭若驊在這數月來鮮有公開回應修例事件，可見她「離地」，沒有掌握民情，故其評分一直下跌，應當下台。至於林鄭亦顯然沒有有效方法解決問題，導致目前不單止非建制派、示威者對她不滿，亦造成不少政府支持者，因為各民生問題未能解決，而開始對政府不滿，相信她的民望難以在短期內回升。

陳續稱，整個政府民望下跌，反映政府無能力處理修例風波，理應問責下台或改組政府內閣，惟林鄭不單止沒有下台，更多次護短，保護鄭若驊，若政府不改組，相信未來兩三年亦難以挽回威望，亦難以推動各方面政策。