綠色先鋒：海底奇珊　保護奇妙海洋

潛入海裏，聽到的只有水聲和自己的呼吸聲，雖然寂寥，眼前景象卻是多采多姿－彎彎曲曲的海岸線，錯落有致的珊瑚礁，魚群遊經的熱鬧景象，都教人目不暇給。香港地方雖小，但海洋生物多樣性極為豐富。在人類忙於爭奪土地資源，甚至將魔爪延伸至海底世界之時，一班熱愛海洋的人員則選擇記錄海洋原本的主人翁，為牠們爭取生存的權利。

陽光穿過玻璃，波浪紋的影子灑落在地上。展板正展示各式各樣的珊瑚及海洋生物，有小朋友好奇地手執珊瑚標本，並將它放置於顯微鏡下，仔細地觀察它們的紋路。就讀小學二年級的卓爾指，多種珊瑚品種中，最喜歡鹿角珊瑚，因為牠們的形態生長得像鹿角。他更透露曾在淺水灣、南灣、中灣一帶游泳時看過珊瑚。

香港三面環海，海洋面積逾1600平方公里，佔全港總面積約60%。加上位於南中國海北部，屬亞熱帶地區，冬季及夏季分別受不同的洋流影響，海底環境適合不同海洋生物居住。其中，全球有接近1000種石珊瑚品種，香港擁有84種，佔約10分1。香港水域常見的石珊瑚包括鹿角珊瑚、扁腦珊瑚、十字牡丹珊瑚、柱角孔珊瑚和濱珊瑚。另外，本港有記錄的海洋魚類多達1000種，佔南中國海30%。由於珊瑚生態豐富，珊瑚魚品種更錄得超過350種，常見品種包括蝴蝶魚、石斑魚、蝦虎魚、油𩺬等。

現時，本港共有5個海岸公園及1個海岸保護區，包括海下灣海岸公園、東平洲海岸公園等，漁農自然護理署海洋護理主任郭俊傑指，上述地方擁有高珊瑚覆蓋率，惟由於氣候變化，海水溫度上升，全球共同面對珊瑚白化危機。他續指，雖然珊瑚擁有自我修復的能力，一般於半個月內便可「痊愈」，惟根據漁護署近年與本地大學進行研究顯示，本港的珊瑚亦有輕微白化的迹象。「呢10幾、20年，珊瑚白化問題嚴重咗，受厄爾尼諾現象影響，夏天炎熱咗。」因此，他希望透過「香港海洋生物多樣性巡迴展覽」，將海底世界搬上陸地，讓市民接觸並保護她，該展覽將於明天起至星期日，在荃灣一商場內舉辦。

除了石珊瑚，香港還擁有67種八放珊瑚，包括軟珊瑚和柳珊瑚。其實，珊瑚礁是多種海洋生物產卵及育苗的地方，在珊瑚棲息的物種更被認為具有高潛在醫藥價值。另外，珊瑚能減低颱風及海浪帶來的衝擊，保護海岸及穩固海床，牠們的碳酸鈣骨骼長年遭海浪侵蝕後，更會化為海灘上的微細沙粒，成為其他生物的居所。

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